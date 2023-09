Diretta Empoli-Juventus ore 20.45: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Dopo il pareggio casalingo con il Bologna, la Juventus fa visita all'Empoli nel terzo turno del campionato di Serie A. I bianconeri hanno quattro punti in classifica e hanno realizzato 4 gol in due, subendone uno. L'Empoli, invece, è il fanalino di coda della graduatoria del massimo campionato italiano con zero punti e ancora cercano la prima rete in questa Serie A.