Inter e Milan, il derby delle rose lunghe: gli "altri titolari" di Inzaghi e Pioli

MILANO - Altro che seconde linee. Fra i punti di forza evidenziati in questo avvio di stagione da Inter e Milan c’è sicuramente una profondità di rose che probabilmente non ha eguali nel nostro campionato. Se l’Inter, però, era già lunga la scorsa annata - a essere cambiati sono i volti dei giocatori, con ben 13 novità fra acquisti e ritorno dai prestiti -, il Milan invece ha senza dubbio migliorato l’organico a disposizione di Pioli. Nell’ultima stagione era arrivato fino alla semifinale di Champions grazie soprattutto al rendimento dei cosiddetti “titolarissimi”, ma Pioli aveva ricevuto poco dalle alternative, usate solamente in alcune gare di campionato per far rifiatare i big.

E non a caso il Diavolo in Serie A aveva perso punti, agguantando la qualificazione alla Champions solo grazie alla penalizzazione della Juventus. Diversamente, Inzaghi aveva usato poco le "riserve" nella prima parte della stagione, perdendo terreno in campionato, ma negli ultimi tre mesi del 2022-23, proprio ruotando tutti i giocatori, aveva trovato

un ritmo perfetto fra Serie A e coppe.

Il mercato per allungare la rosa

Il lavoro sul mercato delle due dirigenze è andato avanti proprio in quella direzione, allungare gli organici con elementi competitivi. Entrambi i tecnici sono stati accontentanti e non tragga in inganno quanto accaduto nelle prime tre giornate. Perché sia Inzaghi sia Pioli è vero che hanno schierato sempre lo stesso undici - il nerazzurro con due sole novità dal mercato (Sommer e Thuram), il rossonero con tre (Loftus-Cheek, Reijnders e Pulisic) -, ma lo hanno fatto perché hanno avuto una settimana di lavoro fra una gara e l’altra.

Con il derby comincerà il primo ciclo di 7 gare in 23 giorni e i due allenatori, probabilmente proprio dopo la sfida del 16 settembre, inizieranno le rotazioni già a partire dalle due sfide di Champions successive (Milan-Newcastle il 19 e Real Sociedad-Inter il 20). E che rotazioni, guardando le due rose.