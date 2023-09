Costacurta: "Inter e Milan davanti, ma... occhio alla Juve"

MILANO - «Lo scudetto? Inter la più forte, poi dico Napoli, quindi Milan. Ma attenzione alla Juventus, senza coppe e con quei due cocciuti davanti può lottare fino alla fine». Alessandro “Billy” Costacurta, bandiera del Milan e dal 2010 apprezzata voce di Sky, fa le carte al campionato dopo le prime tre giornate e all’alba di un derby che potrebbe avere un sapore da... seconda stella.



Costacurta, la partita del 16 settembre a San Siro dirà chi è la più forte fra le due milanesi?

«Oggi l’Inter è più forte, perché i risultati dei quattro derby del 2023 sono lì a dimostrarlo e perché la squadra di Inzaghi è più avanti nell’intesa fra i giocatori. È vero che hanno cambiato molto entrambe, ma i titolari dell’Inter sono al momento quasi gli stessi che pochi mesi fa si sono giocati la finale di Champions. Detto ciò, non è detto che l'Inter sia ancora davanti fra nove mesi perché il Milan ha fatto una bella squadra che può solo crescere».



Si aspettava che fossero già a questo punto dopo la rivoluzione estiva?

«Sì, hanno svolto un mercato con l’intenzione di partire forte. In particolare il Milan che ha scelto giocatori più europei perché sapeva che essendo in terza fascia avrebbe avuto un girone di Champions più tosto».



A proposito di Champions: le milanesi possono ripetersi?

«Nella scorsa annata si sono incastrate un paio di situazioni particolari e pure fortunate, però credo che oggi entrambe siano più forti e abbiano maggiore consapevolezza. Se prima l'obiettivo era passare il girone, oggi entrambe, ma penso anche al Napoli, puntano ai quarti».