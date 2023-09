Vio, parla il mago dei calci piazzati: Sono il 30% dei gol, vanno allenati

Negli anni Gianni Vio si è costruito una solida fama come “ mago delle palle inattive ” tanto che gli ultimi due allenatori a volerlo come collaboratore sono stati Roberto Mancini (in Nazionale) e Antonio Conte (al Tottenham ). Difficile quindi trovare un interlocutore più qualificato per inquadrare la novità più importante che evidenziata nelle prime tre giornate di campionato, con 17 gare su 30 che hanno avuto complessivamente più di dieci minuti di recupero.

A questo non è però seguito un aumento delle reti rispetto alla stagione passata, quando furono nove contro le sette realizzate nel mese di agosto, segno di come la novità - al di là del fatto di aver aumentato il tempo effettivo delle gare (questo è l’obiettivo del provvedimento preso dalla Fifa e recepito dalla nostra Federcalcio) - non sia ancora stata adeguatamente sfruttata per cambiare il corso delle partite in coda. «Non credo che ci sia una correlazione diretta tra maggior numero di minuti giocati e gol segnati - sottolinea Vio - ma sono sicuro al 100% che una squadra ben organizzata sulle situazioni da palla inattiva possa sfruttare di più proprio il fatto che che le gare si allunghino nel finale, quando c’è più stanchezza la lucidità viene meno».

È possibile lavorare sulla gestione del tempo con un calciatore come, per esempio, accade nel basket?

«Il calcio è diverso e mi viene difficile trovare correlazioni. Piuttosto gli allenatori devono ormai far mente locale sul fatto di dover giocare dieci minuti in più con squadre, anche alla luce delle cinque sostituzioni, profondamente diverse rispetto a quelle che hanno iniziato la partita. E questo aumenta senz’altro le variabili su cui lavorare».

Pure a livello psicologico?

«Credo che questo sia un meccanismo che si sviluppa in modo automatico, con l’abitudine. Lo stesso vale, ad esempio, per il riscaldamento pre-gara che viene fatto per portare le pulsazioni del cuore a 120: peccato che poi si debba rientrare negli spogliatoi e che poi le pulsazioni tornino spontaneamente a 120 quando i calciatori entrano in campo...».