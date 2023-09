Juve-Lazio, arbitro e precedenti. Derby a Sozza, Napoli a Fabbri

Sono state rese note le designazioni arbitrali per la quarta giornata di campionato. La Serie A è pronta a tornare in campo, e lo fa subito con partite di cartello. Sabato, infatti, il turno si aprirà alle ore 15 con il big match tra Juventus e Lazio , all'Allianz Stadium, affidato a Fabio Maresca . Un programma che prevede, sempre di sabato ma alle 18, anche il derby milanese tra Inter e Milan .

Nerazzurri e rossoneri, al momento, sono al comando della classifica a pari merito con 9 punti ciascuno: pronti a scendere in campo diversi "debuttanti". A dirigere l'incontro sarà Simone Sozza. Sabato in campo anche il Napoli, di scena a Marassi col Genoa (gara assegnata a Fabbri). Domenica, invece, a destare interesse sarà il match del Franchi tra Fiorentina e Atalanta.

Juve-Lazio a Maresca, i precedenti

Per Fabio Maresca quella di sabato sarà la 15esima direzione con in campo la Juventus. Nei 14 precedenti i bianconeri hanno ottenuto 10 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte. Nella scorsa stagione Maresca ha arbitrato 3 volte la Juve: due ko (nella trasferta a Monza e all'Olimpico contro la Roma) e una vittoria, proprio contro la Lazio e sempre all'Allianz Stadium, ma in Coppa Italia. Sia in coppa che in campionato, la Juventus tra le mura amiche non ha mai perso quando ad arbitrare c'era Maresca: 6 vittorie su 6.

Dato interessante anche quello che riguarda il fischietto della sezione di Napoli in relazione agli ospiti: la squadra che ha più volte arbitrato in carriera, infatti, è stata la Lazio. Sono ben 22 i precedenti, con i biancocelesti che hanno vinto 12 volte, 4 invece i pareggi, 6 le sconfitte. Nello scorso campionato, oltre al già citato Juve-Lazio di Coppa Italia, Maresca ha diretto i biancocelesti per 3 volte, sempre in campionato: 1 vittoria (0-4 al Franchi con la Fiorentina) e 2 pareggi (al Dall'Ara col Bologna, all'Olimpico con il Lecce).