Diretta Juve-Lazio ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

TORINO - Ad aprire la quarta giornata del campionato di Serie A è la sfida tra Juventus e Lazio in programma alle ore 15 all'Allianz Stadium di Torino. I bianconeri di Massimiliano Allegri sono secondi in classifica a quota sette in virtù dei successi contro Udinese (3-0) ed Empoli (2-0) e il pareggio interno contro il Bologna (1-1). Avvio piuttosto complicato, invece, per i biancocelesti di Maurizio Sarri, ex della partita, che dopo le due sconfitte iniziali contro Lecce (2-1) e Genoa (1-0) sono però riusciti ad espugnare il Maradona battendo 2-1 il Napoli grazie alle reti di Luis Alberto e Kamada. Vlahovic e compagni potranno contare su un Allianz Stadium sold out e sul ritorno del tifo organizzato: una spinta in più per battere i capitolini e portarsi per qualche ora da soli in vetta alla classifica nell'attesa del derby di Milano delle 18.