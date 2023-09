Diretta Genoa-Napoli ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Il Napoli fa visita al Genoa nella quarta giornata del campionato di Serie A . La formazione di Rudi Garcia condivide il quinto posto con Atalanta e Verona, a quota 6 punti, e viene dalla sconfitta casalinga contro la Lazio prima della sosta per le nazionali. Anche i rossoblù sono reduci da un ko: hanno perso in casa del Torino nello scorso turno.

"E' come una maratona e dobbiamo iniziare bene e avere tutto il gruppo a disposizione. Ho ritrovato ieri tutta la rosa, ma molti erano stanchi avendo viaggiato di notte, bisogna fare attenzione perché alcuni non hanno recuperato al 100%. Comunque sono contento di non avere infortunati. Politano dovrebbe essere con noi, anche se non ha i 90 minuti. In corsa o dall'inizio dovrebbe esserci, ma non vogliamo correre rischi" ha detto l'allenatore del Napoli alla vigilia.

Dove vedere Genoa-Napoli: diretta tv e streaming

La partita tra Genoa e Napoli è in programma alle 20.45 e sarà visibile su Dazn e Sky Sport Uno. La diretta streaming sarà disponibile anche su Skygo.

Genoa-Napoli, probabili formazioni

GENOA (4-3-2-1): Martinez; Sabelli, Bani, Dragusin, Vasquez; Strootman, Badelj; Frendrup, Malinovskyi, Gudmundsson; Retegui. Allenatore: Gilardino. A disposizione: Leali, Sommariva, Matturro, Haps, De Winter, Martin, Hefti, Thorsby, Jagiello, Kutlu, Puscas, Ekuban.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lindstrom, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Rudi Garcia. A disposizione: Contini, Idasiak, Zanoli, Natan, Juan Jesus, Mario Rui, Cajuste, Elmas, Gaetano, Zerbin, Politano, Simeone, Raspadori.

ARBITRO: Fabbri di Ravenna

ASSISTENTI: Bresmes-Scarpa

QUARTO UOMO: Feliciani

VAR: Marini

AVAR: Paganessi

