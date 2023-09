Diretta Cagliari-Udinese ore 12.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Difficile fare un pronostico: una sconfitta e 2 pareggi per i friulani contro un pareggio e 2 sconfitte per i sardi, entrambe le squadre alla caccia del primo successo stagionale. Per Ranieri non è stato facile preparare la partita duranta la sosta per le Nazionali tra infortuni e partenze autorizzate, il tecnico però ha potuto riabbracciare Mancosu. In casa Udinese, un solo gol all'attivo realizzato, Sottil predica calma: in Sardegna proporrà poche novità rispetto al pari pre sosta con il Frosinone, ma panchina più lunga: i nuovi arrivati Kristensen, Payero e Pereyra, assieme a Ebosse e Pafundi fuori finora per infortunio

Dove vedere Cagliari-Udinese streaming e diretta tv

Cagliari-Udinese, gara valida per la 4ª giornata di campionato e in programma alle ore 12:30 allo Stadio Unipol Domus di Cagliari, sarà visibile in diretta streaming su DAZN, Sky Calcio (canale 202), Sky Sport (canale 251) e NOW. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito

Le probabili formazioni di Cagliari-Udinese

CAGLIARI (4-4-2): Radunovic; Zappa, Dossena, Wieteska, Augello; Nandez, Makounbou, Sulemana, Azzi; Pavoletti, Oristanio. Allenatore: Ranieri.

A disposizione: Aresti, Scuffet, Di Pardo, Goldaniga, Hatzidiakos, Obert, Deiola, Jankto, Mancosu, Prati, Viola, Luvumbo, Shomurodov. Indisponibili: Desogus, Lapadula, G.Pereiro, Petagna, Rog. Squalificati: nessuno.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kabasele; Ferreira, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Lucca. Allenatore: Sottil.

A disposizione: Okoye, Malusà, Guessand, Ebosse, Kristensen, Ebosele, Abankwah, Zemura, Payero, Pereyra, Quina, Camara, Zarraga, Zunec, Pejicic, Success, Akè, Pafundi. Indisponibili: Brenner, Deulofeu, Ehizibue, Masina, Padelli, Semedo. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Doveri (Roma).

Assistenti: Dei Giudici e Di Monte.

IV uomo: Tremolada.

Var: Maggioni.

Avar: Di Paolo.

