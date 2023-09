Diretta Roma-Empoli ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ROMA - La domenica della 4 giornata di campionato di chiude all'Olimpico con la Roma di José Mouriho che ospita l'Empoli in un mach fondamentale per i giallorossi.

Empoli ultimo a 0 punti, Roma penultima con un pareggio alla prima giornata e due sconfitte consecutive, lo "Special One" non vuole aspettare e questa sera comincerà subito con l'attesa coppia Dybala-Lukaku. Poco è importa all'allenatore portoghese, conscio che non pouò fallire, che i due insieme abbiano svolto appena due allenamenti. Tanto è bastato al tecnico per volerli schierare entrambi. E se: "Non sarei sorpreso che Romelu giocasse addirittura novanta minuti", Mourinho spiega anche quale sia la condizione dell’argentino: "Giocherà, ma abbiamo dei dati che scientificamente ci dicono che per intensità Paulo non potrà stare in campo tutta la gara".

Segui la diretta di Roma-Empoli su Tuttosport.com

Dove vedere Roma-Empoli streaming e diretta tv

Roma-Empoli, gara valida per la 4ª giornata di campionato e in programma alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma, sarà visibile in diretta streaming su DAZN. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito

Guarda Roma-Empoli su DAZN. Attiva ora

Le probabili formazioni di Roma-Empoli

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, N’Dicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Bove, Spinazzola; Dybala, Lukaku. Allenatore: Mourinho.

A disposizione: Svilar, Boer, Karsdorp,Celik, Aouar, Sanches, Pagano, Zalewski, Belotti, Azmoun, EI Shaarawy. Indisponibili: Abraham, Kumbulla, Pellegrini, Smalling. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

EMPOLI (4-3-3): Beisha; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto, Pezzella; Fazzini, Marin, Maleh; Baldanzi, Caputo, Cambiaghi. Allenatore: Zanetti.

A disposizione: Perisan, Stubljar, Shpendi, Kovalenko, Gyasi, Cacace, Guarino, Grassi, Cancellieri, Ranocchia, Destro, Ebuehi, Bastoni, Ismajli. Indisponibili: Caprile e Maldini. Squalificati: nessuna. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Sacchi (Macerata).

Assistenti: Tolfo e Massara.

IV uomo: Colombo.

Var: Mazzoleni.

Avar: Miele.

Guarda su DAZN tutta la Serie A TIM e tanto altro sport. Attiva ora.