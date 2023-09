Diretta Fiorentina-Atalanta ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Con lui in campo i viola non hanno mai perso contro Gasperini: 4 confronti, tre vittorie e un pari. L'auspicio di Italiano è che continui la striscia positiva: "Avrei preferito che in questo periodo i nazionali fossero rimasti per aiutare l'inserimento dei nuovi e preparare al meglio questa difficile sfida. Con l'Atalanta sono sempre grandi battaglie, un vero banco di prova, ma noi vogliamo riscattare il ko di Milano. Comunque tolto Mina tutti sono rientrati carichi e disponibili". Per la trasferta al Franchi Gasperini lascia a casa Holm e Palomino, convocati Hateboer e Miranchuk, così come Scamacca che non ha nessun problema fisico ed è atteso al centro dell'attacco insieme con De Ketelaere. In porta favorito Musso su Carnesecchi, possibile un turno di riposo in difesa per uno tra Kolasinac e Djimsiti con Toloi titolare, così come non va esclusa la possibilità di un esordio dall'inizio di Bakker al posto di Ruggeri. Per i nerazzurri quella del Franchi è la prima prova di un tour de force che prevederà 7 partite in 22 giorni (situazione comune a tutte le squadre che fanno le coppe).

Fiorentina-Atalanta, gara valida per la 4ª giornata di campionato e in programma alle ore 18.00 allo Stadio Franchi di Firenze

