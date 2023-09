Diretta Salernitana-Torino ore 18.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

SALERNO - Alle ore 18.30 , allo stadio Arechi, Salernitana e Torino si affrontano nel posticipo della 4ª giornata del campionato di Serie A . I granata di Ivan Juric , dopo il pareggio all'esordio contro il Cagliari (0-0) e il ko al Meazza contro il Milan (4-1), sono riusciti a centrare il primo successo stagionale battendo 1-0 il Genoa in casa grazie al gioiello di Radonjic al 94'. La Salernitana di Paulo Sousa , alle prese con il caso Dia, invece, è ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale: i campani hanno pareggiato le prime due sfide contro Roma (2-2) e Udinese (1-1) e hanno incassato la sconfitta del Via del Mare contro il Lecce (2-0).

Salernitana-Torino: diretta tv e streaming

Salernitana-Torino, posticipo della 4ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 18.30 allo stadio Arechi di Salerno e sarà visibile in esclusiva in diretta su DAZN e Sky Zona DAZN (214).