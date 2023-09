Diretta Verona-Bologna ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Il Bologna, invece, ha perso all'esordio contro il Milan, ha pareggiato poi in casa della Juventus e infine ha trovato la vittoria casalinga contro il Cagliari nello scorso turno. E' a quota 4 punti con Monza, Genoa, Torino e Roma.

Dove vedere Verona-Bologna, diretta tv e streaming

Verona-Bologna è in programma alle ore 20.45. Sarà visibile in diretta tv su Dazn e Sky Sport Calcio. Sarà disponibile in diretta streaming anche su Skygo e Now.

Verona-Bologna, le probabili formazioni

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Magnani; Faraoni, Hongla, Duda, Doig; Folorunsho, Ngonge; Djuric. Allenatore: Baroni. A disposizione: Perilli, Berardi, Amione, Coppola, Cabal, Terracciano, Saponara, Serdar, Lazovic, Tchatchoua, Suslov, Cruz, Mboula, Bonazzoli.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Kristiansen; Aebischer, Moro; Ndoye, Ferguson, Karlsson; Zirkzee. Allenatore: Thiago Motta. A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Bonifazi, Calafiori, Corazza, De Silvestri, Lykogiannis, El Azzouzi, Fabbian, Freuler, Urbanski, Orsolini, Van Hooijdonk.

ARBITRO: La Penna di Roma

ASSISTENTI: Di Iorio-Barone

QUARTO UOMO: Perenzoni

VAR: Chiffi

AVAR: Muto

