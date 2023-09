Serie A, la classifica a confronto: Juve e Inter ok, Lecce al top

Le vittorie di Juve e Inter , rispettivamente contro Lazio e Milan hanno confermato l’ottimo stato di forma delle squadre allenate da Massimiliano Allegri e Simone Inzaghi . I bianconeri dopo il 3-1 nei confronti dei biancocelesti hanno tenuto il passo della scorsa stagione, facendo riscontrare dopo quattro giornate di campionato un andamento in positivo rispetto al 2022-2023. Stesso discorso anche per Lautaro Martinez e compagni che con quattro vittorie in altrettante giornate rimangono l’unica squadra a punteggio pieno. Inevitabile dunque un progresso nell’arco di poco più di 12 mesi quando l’Inter vinse tre delle prime quattro (l’unico ko fu il 26 agosto, all’ Olimpico contro la Lazio).

Lecce, super partenza: +6 rispetto al 2022-2023!

La più migliorata rispetto alla passata stagione è comunque il Lecce di D’Aversa che, nonostante il pari contro il Monza, resta imbattuta in questo ottimo avvio di campionato (2 vittorie e 2 pareggi) facendo registrare un notevole +6 rispetto al 2022-2023. Le partenze a ritmo lento di Lazio e Roma (che ieri ha conquistato il primo successo, 7-0 all’Empoli, dopo un pari e due ko), invece, hanno portato a un differenziale negativo per le due squadre romane (rispettivamente a -5 e -6 nei confronti del 2022-2023) ma ovviamente per Sarri e Mourinho c’è ancora tutto il tempo per recuperare.