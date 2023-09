Juve e Toro di nuovo frizzanti: Torino si accende, entusiasmo da derby

L’ultimo valzer dell’estate, lungo le signorili vie e nelle infinite piazze di Torino , non ha ancora ceduto il passo all’aria frizzantina che accompagna il campionato verso il cuore della stagione. Ma l’atmosfera, tutt’intorno alla Mole, si sta già facendo elettrica : il primo giorno di vendita libera dei tagliandi in vista del derby del 7 ottobre ha permesso di staccare oltre 10mila biglietti.

Somma dell’entusiasmo dei tifosi della Juventus, tornati a ruggire per una squadra affamata e intensa, insomma viva, e di quello dei sostenitori del Torino, galvanizzati dal ritrovato battito del Vecchio Cuore Granata.

La Juventus e l'inversione di rotta

E così i primi segnali – tutti da confermare, evidentemente – lanciati dalle creature di Allegri e di Juric fanno riscoprire la città, sull’una e sull’altra sponda del Po, innamorata delle sue squadre. Il popolo bianconero ha subito riconosciuto al gruppo di Allegri l’inversione di rotta sotto il profilo caratteriale, con l’abulica Juventus delle ultime due annate che ha ceduto la scena a una versione di sé decisamente più intensa. La leggera riverniciata estiva ha consegnato a Max un organico più fresco e di gamba, organico che per approccio e propositività ha ben presto mandato in archivio lo stanco ologramma gravato dalle primavere dei Bonucci, Cuadrado e Di Maria. La cifra tecnica non sarà quella dei tempi d’oro – d’altronde alla Continassa va ora più di moda la resistenza del titanio, metallo meno costoso –, ma basta e avanza per far stringere la tifoseria intorno alla squadra. Per ricreare quel tutt’uno tra società, giocatori e ambiente che lo stesso Allegri è tornato a invocare.

Juve, i numeri con Bologna, Lazio e Lecce

Ebbene: l’umile turno infrasettimanale contro il Lecce, di martedì sera, ha già fatto registrare oltre 35mila biglietti venduti, dopo gli oltre 38mila spettatori con il Bologna e il sold out a far da contorno al convincente successo sulla Lazio. E poi ci sono i 4 mila affezionati che hanno sottoscritto il mini pacchetto che include i prossimi impegni casalinghi con Verona e Torino, ad aggiungersi agli abbonati di inizio stagione. Ma la fiammella che ha riacceso la passione bianconera va oltre un avvio di campionato nuovamente positivo, dopo gli stenti settembrini delle ultime tre annate, con tre vittorie su quattro e un primo accenno di scontro punto a punto con l’Inter vice campione d’Europa.