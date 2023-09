Diretta Salernitana-Frosinone ore 18:30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

I granata sono ancora alla ricerca del primo successo stagionale, dopo aver ottenuto solo due punti in campionato frutto dei pareggi contro la Roma e contro l'Udinese. La squadra di Paulo Sousa è reduce però da due sconfitte rimediate contro Lecce e Torino. Il Frosinone di Di Francesco è la vera sorpresa di questo inizio campionato: la neopromossa, dopo la sconfitta all'esordio contro il Napoli, ha ottenuto ben 7 punti grazie ai successi contro Atalanta e Sassuolo, l'ultimo in rimonta firmato dalla doppietta di Mazzitelli.

Salernitana-Frosinone: diretta tv e streaming

Salernitana-Frosinone, gara valida per la 5ª giornata del campionato di Serie A e in programma alle ore 18:30 allo stadio Arechi di Salerno, sarà visibile in diretta streaming in esclusiva su DAZN e Sky (canale 214) e in streaming su Now e SkyGo. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito

Le probabili formazioni di Salernitana-Frosinone

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Martegani, Legowsky, Bradaric; Kastanos, Ikwuemesi; Candreva. Allenatore: Paulo Sousa. A disposizione: Costil, Fazio, Sambia, Bohinen, Cabral, Maggiore, Tchaouna. Indisponibili: Dia, Coulibaly. Squalificati: -.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono, Okoli, Romagnoli, Marchizza; Brescianini, Mazzitelli, Barrenechea; Soulé, Chedira, Baez. Allenatore: Di Francesco. A disposizione: Cerofolini, Frattali, Lirola, monterisi, Lusuardi, Bourabia, Ibrahimovic, Garritano, Kvernadze, Reinier, Kaio Jorge, Caso, Cuni. Indisponibili: Gelli, Harroui, Kalaj. Squalificati: -.

Arbitro: Piccinini della sezione di Forlì

Assistenti: Bottegoni-Politi

IV uomo: Dionisi

Var: Mazzoleni

Avar: Di Vuolo

