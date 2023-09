Diretta Lecce-Genoa ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

LECCE - Alle ore 20.45 , allo stadio Via del Mare , il Lecce ospita il Genoa nell'anticipo della 5ª giornata del campionato di Serie A . I salentini di Roberto D'Aversa sono ancora imbattuti e occupano il quarto posto in classifica . Dopo il successo in rimonta al debutto contro la Lazio è arrivato il 2-2, dopo esser stati sotto di due, al Franchi contro la Fiorentina. Poi un'altra vittoria in casa contro la Salernitana (2-0) e infine l'1-1 nell'ultimo turno all'U-Power Stadium contro il Monza.

Anche il Grifone di Alberto Gilardino sta facendo abbastanza bene. Il ko per 4-1 contro la Fiorentina al debutto, ha scosso i liguri che sono poi andati a espugnare l'Olimpico battendo la Lazio con un colpo di testa di Retegui. Incassata poi la sconfitta nel finale contro il Torino (gol di Radonjic), i rossoblù hanno fermato sul 2-2 il Napoli a Marassi: avanti grazie alle reti di Bani e ancora Retegui, nel finale si sono fatti riprendere da Raspadori e Politano.

SEGUI LECCE-GENOA IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO

Lecce-Genoa: diretta tv e streaming

Lecce-Genoa, anticipo della 5ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 20.45 allo stadio Via del Mare di Lecce e sarà visibile in diretta su DAZN, Sky Calcio (202) e Sky Sport 251. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.