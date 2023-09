Di Francesco: "Il Frosinone poteva chiuderla. Perché non è entrato Kaio Jorge"

Al termine del match è questa l'analisi a Dazn di Eusebio Di Francesco, tecnico dei gialloblù: "E' stata una partita aperta ad ogni risultato. Potevamo chiudere meglio alcune azioni, nel secondo tempo siamo ripartiti maluccio, loro sono stati bravi ad approfittarne. Le opportunità le abbiamo avute, ma ci sono sempre due squadre in campo: loro hanno palleggiato meglio nel secondo tempo, abbiamo trovato più equilibrio dopo i cambi".

Perchè Kaio Jorge non è entrato?

"Sono soddisfatto della prestazione - ha proseguito Di Francesco - fare risultato aiuta a lavorare meglio. La squadra ha sempre espresso ciò che prova in settimana, ma dobbiamo ancora crescere. Abbiamo costruito questa squadra in poco tempo, dobbiamo aspettare qualche partita in più per capire la vera potenzialità". Poi la sua opinione su un singolo: "Cheddira? Poteva chiudere la partita nel primo tempo, è stato bravo a farsi trovare pronto ma non è riuscito a segnare. E' un giocatore che ha grandi qualità, sta crescendo e sta dimostrando un'ottima maturità". In chiusura la spiegazione sul tenere fuori Kaio Jorge: "Nel secondo tempo la gara non si era messa benissimo e avevamo bisogno di caratteristiche differenti dalle sue. Devo dire che la gestione della palla è stata ottima".