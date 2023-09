Diretta Milan-Verona ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

L'uomo della partita è sicuramente Rafa Leao, dopo la prestazione poco convincente contro i Magpies i tifosi e non solo si aspettano una risposta dal fuoriclasse portoghese che sia con un gol o un assist, nella conferenza stampa della vigilia Stefano Pioli ha difeso il suo numero 10 spingendolo a proseguire su questa strada per fare lo step in campione. In casa Hellas, reduce dal pareggio contro il Bologna con diversi giocatori acciaccati, Marco Baroni ha presentato cos'ì la sfida ai rossoneri: "Affrontiamo una grande squadra.Non possiamo essere attendisti, cercheremo di colpire. Sto lavorando molto sulla fase offensiva, perché vogliamo infastidire il Milan, dobbiamo avere coraggio, andare forte. ll calendario è fitto, ci sono tante gare in pochi giorni, ma io guardo alla prossima. Schiererò sempre il miglior Verona".

Dove vedere Milan-Verona streaming e diretta tv

Milan-Verona, gara valida per la 5ª giornata di campionato e in programma alle ore 15:00 allo Stadio Giuseppe Meazza in San Siro a Milano, sarà visibile in diretta streaming su DAZN. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito

Le probabili formazioni di Milan-Verona

MILAN (3-4-3): Sportiello; Thiaw, Kjaer, Tomori; Musah, Krunic, Reijnders, Florenzi; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: Pioli.

A disposizione: Mirante, Nava, Calabria, Pellegrino, Hernandez, Bartesaghi, Loftus-Cheek, Pobega, Adli, Romero, Chukwueze, Okafor, Jovic. Indisponibili: Bennacer, Caldara, Kalulu, Maignan. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

VERONA (3-4-2-1): Montipò: Dawidowicz, Hien, Magnani; Faraoni, Hongla, Duda, Lazovic; Folorunsho, Ngoonge; Djuric. Allenatore: Baroni.

A disposizione: Perilli, Berardi, Amione, Coppola, Cabal, Terracciano,Saponara, Serdar, Tchatchoua, Suslov, Cruz, Mboula, Bonazzoli. Indisponibili: Doig, Henry. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Maresca (Napoli).

Assistenti: Rocca e Moro.

IV uomo: Camplone.

Var: Marini.

Avar: Maggioni.

