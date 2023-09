Diretta Lazio-Monza ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ROMA - La sconfitta con la Juve , la terza nelle prime quattro giornate di campionato, è stata parzialmente dimenticata in casa Lazio dall'incredibile pareggio in Champions rimediato - grazie al gol del proprio portiere Ivan Provedel - al 95' della sfida contro l'Atletico Madrid dell'ex Simeone, terminata 1-1.

Gli uomini di Sarri cercheranno una seconda, inebriante, magica nottata all'Olimpico: avversario di turno il Monza di un altro ex bianconero, Raffaele Palladino , attualmente un punto più avanti in classifica rispetto ai biancocelesti e reduce dal pari con il Lecce.

Lazio-Monza, dove vederla in tv e streaming

Il match tra Lazio e Monza, in programma oggi alle ore 20.45 allo stadio Olimpico di Roma, sarà trasmesso in diretta da Sky sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251) e in streaming da Dazn, SkyGo e Now. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito.

Guarda su DAZN tutta la Serie A TIM e tanto altro sport. Attiva ora.

Le probabili formazioni di Lazio-Monza

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All.: Maurizio Sarri. A disp. Sepe, Mandas, Gila, Casale, Lazzari, Pellegrini, Vecino, Kamada, Rovella, Basic, Isaksen, Castellanos, Zaccagni. Squalificati: nessuno. Indisponibili: nessuno.

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, A. Carboni; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Dany Mota; Colombo. All.: Raffaele Palladino. A disp. Gori, Sorrentino, Donati, D'Ambrosio, Cittadini, F. Carboni, Pedro Pereira, Birindelli, Machin, Akpa Akpro, Bondo, V. Carboni, Vignati, Maric. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Caprari, Bettella.

Arbitro: Rosario Abisso di Palermo.

Assistenti: Berti e Fontani.

IV uomo: La Penna.

Var: Pairetto.

Avar: Manganiello.

Lazio-Monza: scopri tutte le quote