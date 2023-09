Milan-Verona, adesso è ufficiale: calcio d'inizio alle 15.25, ecco perché

Il match tra Milan e Verona alla fine si giocherà oggi. Nelle ultime ore la situazione metereologica a Milano aveva preoccupato giocatori e tifosi: un diluvio si è abbattuto sulla città e lo stadio di San Siro non è stato chiaramente risparmiato. Il terreno di gioco, fino a poco tempo fa, era completamente inagibile in quanto il pallone non rimbalzava.