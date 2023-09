Diretta Torino-Roma ore 20:45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Dopo l'ultima giornata, il Torino ha agganciato in classifica il Napoli al sesto posto a quota 7 punti in piena zona Europa. Juric ieri in conferenza stampa ha dichiarato: "La Roma si è sbloccata. Ha vinto con l'Empoli 7-0 e in Coppa. Quindi sono al massimo. Contento che lo stadio sia quasi pieno, come al solito i tifosi ci daranno una mano. Vlasic e Ilic sono recuperati. Zima continua ad avere problemi al ginocchio, Vojvoda dovrebbe recuperare per la prossima". Dopo il 7-0 all'Empoli e la vittoria di misura in Europa League contro lo Sheriff, la Roma cerca la seconda vittoria consecutiva in campionato per risalire la classifica che vede momentaneamente i giallorossi al 14° posto a quota 4 punti.

SEGUI TORINO-ROMA IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO

Torino-Roma: diretta tv e streaming

Torino-Roma, gara valida per la 5ª giornata del campionato di Serie A e in programma alle ore 20:45 allo stadio Olimpico-Grande Torino di Torino, sarà visibile in diretta streaming in esclusiva su DAZN e Sky (canale 214) e in streaming su Now e SkyGo. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito

Guarda su DAZN tutta la Serie A TIM e tanto altro sport. Attiva ora.

Le probabili formazioni di Torino-Roma

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Lazaro; Seck, Radonijc; Zapata. Allenatore: Juric. A disposizione: Gemello, Brezzo, Sazonov, Zima, N'Guessan, Soppy, Tameze, Linetty, Gineitis, Vlasic, Karamoh, Sanabria, Pellegri. Indisponibili: Djidji, Popa, Vojvoda. Squalificati: -.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, N'Dicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Bove, Spinazzola; Dybala, Lukaku. Allenatore: Mourinho. A disposizione: Svilar, Boer, Karsdorp, Zalewski, Celik, Pellegrini, Aouar, Pagano, Belotti, Azmoun, El Shaarawy. Indisponibili: Abraham, Kumbulla, Renato Sanches, Smalling. Squalificati: -.

Arbitro: Guida della sezione di Torre Annunziata

Assistenti: Preti-Mokhtar

IV uomo: Giua

Var: Di Paolo

Avar: Paganessi

Torino-Roma: scopri tutte le quote

Guarda su DAZN tutta la Serie A TIM e tanto altro sport. Attiva ora.