Juve-Lecce, Calvarese: Ecco perché sul gol il Var non chiama

Giua si era affacciato alla Serie A molto giovane, e infatti fa parte dell’organico Can già da parecchi anni. Poi ha pagato lo scotto dell’età deludendo le aspettative. L’anno scorso, dopo un paio di stagioni in sordina, ha diretto undici gare. In questa stagione siamo già alla terza presenza.

Tecnico

Allo Stadium in Juve-Lecce primo tempo soporifero, nel secondo invece la partita cambia e Giua fa più fatica. Proteste Lecce in occasione del gol di Milik. Diverse le situazioni da rivedere. La prima è sul calcio d’angolo in favore della Juve: la chiamata è sbagliata, visto che è Rabiot l’ultimo a toccare. Sul corner c’è un fallo di mano di Rugani in area, che Giua non fischia, e un giocatore del Lecce rinvia il pallone verso il centro del campo: riparte quindi una nuova azione con la quale la Juve va in gol. Giusto che il Var non intervenga perché il possesso del pallone cambia e inizia un’altra App (Attacking possession phase). Infine regolare la posizione di Milik verificata con il Saot (fuorigioco semiautomatico): lo tiene in gioco Baschirotto.

Disciplinare

Condivisibili le sanzioni fino al novantesimo: risulta eccessivo nel recupero il secondo giallo a Kaba: corretto non fischiare rigore per il corpo a corpo con Chiesa, ma il giocatore del Lecce non merita l’ammonizione per simulazione.