Diretta Inter-Sassuolo ore 20.45: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

L'Inter è impegnata in casa contro il Sassuolo nella sesta giornata del campionato di Serie A , primo turno infrasettimanale della stagione. I nerazzurri di Simone Inzaghi sono primi in classifica a punteggio pieno dopo 5 partite, con l'attacco più prolifico del torneo (14 gol fatti) e con la difesa meno battuta (una sola rete al passivo).

Il Sassuolo condivide l'undicesimo posto nella graduatoria di Serie A con il Bologna a quota 6 punti e ha vinto due delle ultime tre partite, battendo Verona e Juventus e perdendo in casa del Frosinone.

Dove vedere Inter-Sassuolo: diretta tv e streaming

La partita tra Inter e Sassuolo è in programma alle ore 20.45 a San Siro e sarà visibile in esclusiva in diretta su DAZN e Sky Zona Dazn (214).

Inter-Sassuolo, probabili formazioni

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Dimarco; Thuram, Martinez. Allenatore: Inzaghi. A disposizione: Audero, Di Gennaro, De Vrij, Bisseck, Darmian, Carlos Augusto, Asllani, Agoume, Mkhitaryan, Klaassen, Sanchez, Sarr.

SASSUOLO (4-2-3-1): Cragno; Toljan, Erlic, Tressoldi, Pedersen; Henrique, Racic; Berardi, Throstvedt, Laurentie; Pinamonti. Allenatore: Dionisi. A disposizione: Pegolo, Consigli, Viti, Vina, Ferrari, Missori, Boloca, Obiang, Bajrami, Ceide, Mulattieri, Castillejo, Volpato.

ARBITRO: Massimi di Termoli

ASSISTENTI: Rossi- Dei Giudici

QUARTO UOMO: Di Bello

VAR: Abbattista

AVAR: Guida

