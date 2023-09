Diretta Napoli-Udinese ore 20.45: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Il Napoli riceve l'Udinese nel sesto turno di Serie A . La formazione guidata da Rudi Garcia ha rimediato appena due punti nelle ultime tre giornate di campionato, perdendo in casa contro la Lazio e poi pareggiando in trasferta contro Genoa e Bologna. Gli azzurri sono settimi, con Torino e Frosinone, a quota 8 punti.

L'Udinese di Sottil ha invece ottenuto solo tre pari nelle prime cinque giornate ed è a caccia della prima vittoria in campionato. Condivide il terzultimo posto della classifica di Serie A con la Salernitana a quota 3. I friulani, inoltre, hanno finora trovato una sola rete e non hanno trovato la via del gol nelle ultime tre gare.

Segui Napoli-Udinese LIVE sul nostro sito

Dove vedere Napoli-Udinese: diretta tv e streaming

La partita tra Napoli e Udinese è in programma alle 20.45 allo stadio Maradona e sarà visibile in diretta su Dazn.

DAZN Start da 9,99€ con Serie A TIM inclusa fino al 31/10/23. Attiva ora!

Napoli-Udinese, probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Garcia. A disposizione: Contini, Idasiak, Zanoli, Olivera, Elmas, Gaetano, Cajuste, Zerbin, Simeone, Lindstrom, Raspadori.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kristensen; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Success, Lucca. Allenatore: Sottil. A disposizione: Okoye, Malusà, Guessand, Ferreira, Camara, Zarraga, Thauvin, Aké, Pafundi.

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo

ASSISTENTI: Mastrodonato-Yoshikawa

QUARTO UOMO: Marinelli

VAR: Di Martino

AVAR: Marini

Napoli-Udinese: scopri tutte le quote