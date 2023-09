Milan, tris in rimonta. L’Atalanta si prepara alla Juve: 1-0 a Verona

Il Milan espugna l'Unipol Domus di Cagliari e aggancia momentaneamente l' Inter in testa al campionato. La squadra di Pioli segue il passo della Juventus , vincente ieri sera contro il Lecce , e si porta a 15 punti in classifica scavalcandola.

Partita equilibrata fin dalle prime battute ma è il Cagliari a trovare il vantaggio al 29° del primo tempo grazie alla sassata di Zito Luvumbo che sfrutta al meglio l'assist di Nandez e la mette alle spalle di Sportiello. Reazione veemente del Milan che in cinque minuti rimonta i sardi e ribalta la gara prima con Okafor, che mette dentro dopo un errore di Radunovic, e poi con Tomori che devia in porta un tiro-cross di Reijnders. La ripresa si apre ancora nel segno dei rossoneri: al 60° arriva la stoccata di Loftus-Cheek da fuori area che piazza il pallone all'angolino destro del portiere del Cagliari. Nei minuti finali la squadra di Ranieri prova a reagire per cercare la rete che poteva riaprire la gara ma un ottimo Sportiello ha salvato in un paio di occasioni.

Vincono Atalanta ed Empoli

L'Atalanta ha battuto 1-0 al 'Bentegodi' l'Hellas Verona: decisivo il gol di Koopmeiners al 13' del primo tempo. Con questo successo gli orobici salgono a quota dodici punti, al quarto posto in classifica in solitaria, mentre i veneti incassano la seconda sconfitta consecutiva e restano fermi a sette. L'Empoli trova la prima vittoria stagionale battendo in casa la Salernitana per 1-0 grazie alla rete di Baldanzi: i toscani salgono a quota 3 punti, raggiungendo di fatto la squadra di Paulo Sousa e lasciando il Cagliari come fanalino di coda.

Verona-Atalanta 0-1

Empoli-Salernitana 1-0