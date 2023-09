Diretta Genoa-Roma ore 20:45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

I padroni di casa sono reduci dalla sconfitta di Lecce e in classifica sono fermi a quota 4 punti: l'unica vittoria stagionale è arrivata in trasferta contro la Lazio nella seconda giornata di campionato. Nella conferenza stampa di ieri, Gilardino ha affermato: "La squadra è viva e orgogliosa. Roma difficile da affrontare. Ho detto oggi ai ragazzi che prestazioni e punti sono una necessità ma non devono diventare un'ossessione. Dobbiamo andare a prenderli attraverso le prestazioni che è quello che questa squadra ha sempre saputo fare e sarà fondamentale farlo domani. Sono molto sereno e cosciente di quello che sto facendo e non posso rimproverarmi nulla: lavoro 24 ore su 24 e seguo i ragazzi quotidianamente. Nessuno meglio di me sa valutare le soluzioni". Anche la Roma deve cambiare rotta: i giallorossi hanno solo un punto in più dei liguri e l'unica vittoria fin qui portata a casa, oltre a quella all'esordio in Europa League contro lo Sheriff, è stata all'Olimpico nel roboante 7-0 all'Empoli.

Genoa-Roma: diretta tv e streaming

Genoa-Roma, gara valida per la 6ª giornata del campionato di Serie A e in programma alle ore 20:45 allo stadio Ferraris di Genova, sarà visibile in diretta streaming in esclusiva su DAZN e Sky (cnaale 214) e in streaming su Now e SkyGo. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito

Le probabili formazioni di Genoa-Roma

GENOA (4-3-2-1): Martinez; Sabelli, Bani, Dragusin, Vasquez; Frendrup, Badelj, Strootman; Gudmundsson, Malinovskyi; Retegui. Allenatore: Gilardino. A disposizione: Leali, Sommariva, Matturro, De Winter, Haps, Messias, Hefti, Thorsby, Jagiello, Kutlu, Puscas. Indisponibili: Ekuban. Squalificati: Martin.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Lukaku. Allenatore: Mourinho. A disposizione: Svilar, Boer, Kristensen, Zalewski, Celik, El Shaarawy, Aouar, Pagano, Belotti, Azmoun, Bove. Indisponibili: Abraham, Kumbulla, Renato Sanches, Smalling. Squalificati: -.

Arbitro: Orsato della sezione di Schio

Assistenti: Scatragli-Zingarelli

IV uomo: Tremolada

Var: Mazzoleni

Avar: Paterna

