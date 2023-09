Juve, che Atalanta trovi? RoboKoopmeiners, De Ketelaere rinato e difesa top

TORINO - La settima giornata di Serie A mette in scena il big match tra Atalanta e Juventus al Gewiss Stadium di Bergamo. Dopo aver ritrovato il sorriso contro il Lecce, Allegri si prepara per un big match che mette in palio tre punti importanti per capire le ambizioni dei bianconeri e della Dea.

Gasperini è ripartito con due successi di fila dopo il ko di Firenze, tre con l'esordio vincente in Europa League contro il Rakow. Domenica l'occasione è ghiotta per scavalcare la Juventus in classifica e conquistare uno scontro diretto prezioso.

Koopmeiners e la difesa: le certezze

L'Atalanta arriva alla sfida contro la Juventus galvanizzata dalla vittoria contro il Verona. L'uomo del momento in casa Dea è Teun Koopmeiners, decisivo nell'ultimo match a Verona e in questo avvio di campionato. Il centrocampista olandese ha messo a segno 2 gol e 1 assist nelle prime 7 apparizioni stagionali tra Serie A ed Europa League: 611 minuti giocati su 630 a disposizione. Gasperini si gode il numero 7, vero e proprio faro della sua nuova Atalanta. Non solo Koopmeiners, Gasp con la Juve rimetterà in difesa Scalvini, tenuto per 78' in panchina a Verona, ma riferimento per la retroguardia della Dea insieme a Djimsiti e Kolasinac. Tra i pali solito ballottaggio Musso-Carnesecchi, con il primo favorito per sfidare Vlahovic, Chiesa e compagni.