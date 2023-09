Soulé risponde a Gonzalez: il Frosinone ferma la Fiorentina. Pari tra Monza e Bologna

Il secondo gol in Serie A di Matias Soulé regala il quinto risultato utile consecutivo al Frosinone che allo Stirpe ferma sull'1-1 la Fiorentina. I Viola di Vincenzo Italiano passano al 19' con un colpo di testa di Nico Gonzalez, ma nella ripresa, sempre con un'incornata, i ciociati di Eusebio Di Francesco trovano il pari. Finisce invece 0-0 il match dell'U-Power Stadium tra Monza e Bologna: un gol per parte annullato dal Var. Un punto a testa, dunque, anche per Palladino e Thiago Motta.