Diretta Lecce-Napoli ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Il Lecce è reduce dalla prima sconfitta stagionale arrivata martedì sul campo della Juventus ma i ragazzi di D'Aversa hanno dimostrato che in casa sono un avversario complicato per chiunque, un test importante per il Napoli che dopo giorni turbolenti per via della vicenda Osimhen hanno ritrovato vittoria con i gol dell'attaccante nigeriano e di Kvaratskhelia. I ragazzi di Rudi Garcia sono dati per favoriti nel match odierno con l'allenatore che pensa anche alla Champions con alcuni cambi tra centrocampo ed attacco.

Segui la diretta di Lecce-Napoli su Tuttosport.com

Dove vedere Lecce-Napoli streaming e diretta tv

Lecce-Napoli, gara valida per la 7ª giornata di campionato e in programma alle ore 15 allo Stadio Via del Mare di Lecce, sarà visibile in diretta streaming su DAZN. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito

Guarda Lecce-Napolio su DAZN. Attiva ora

Le probabili formazioni di Lecce-Napoli

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Blin. Ramadani, Rafia, Almqvist, Krstovic, Strefezza. Allenatore: D’Aversa.

A disposizione: Brancolini, Borbei, Venuti, Touba, Dorgu, Smajlovic, Faticanti, Oudin, Gonzalez, Berisha, Corfitzen,Samek, Piccoli, Sansone. Indisponibili: Banda, Dermaku. Squalificati: Kaba. Diffidati: nessuno.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Elmas; Lindstrom, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Rudi Garcia.

A disposizione: Contini, Idasiak, D'Avino, Olivera, Zanoli, Cajuste, Demme, Gaetano, Zielinski, Zerbin, Politano, Raspadori, Simeone. Indisponibili: Gollini, Rrahmani, Juan Jesus. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Pairetto (Torino)

Assistenti: Meli e Alassio.

IV uomo: Collu.

Var: Paterna.

Avar: Doveri.

DAZN Start a 9,99€ con Serie A TIM inclusa fino al 31/10/23. Attiva ora!