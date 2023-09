Napoli, poker al Lecce: Osimhen entra dalla panchina e segna ancora

LECCE - Il sabato della 7ª giornata di campionato si è aperto a Lecce con i giallorossi che sono stati sconfitti dal Napoli di Rudi Garcia . Secondo ko consecutivo per la squadra di D’Aversa , che dopo la sconfitta dell’ Allianz Stadium contro la Juventus è stata nettamente superata per 4-0 dai partenopei. Decisivi i gol di Ostigard , Osimhen (subentrato dalla panchina e alla seconda rete di fila dopo le polemiche degli ultimi giorni ), Gaetano e Politano . In attesa degli altri match di giornata il Napoli si porta dunque al terzo posto con 14 punti.

Lecce-Napoli, la partita

Il Napoli parte immediatamente con un atteggiamento aggressivo e dopo 16’ sblocca la sfida con il colpo di testa di Ostigard, che sfrutta al meglio l’assist su calcio piazzato di Kvaratskhelia. La squadra di Rudi Garcia non ha intenzione accontentarsi e continua a spingere dominando il gioco. Il primo tempo si chiude sul risultato di 1-0 per i partenopei. Nella seconda frazione di gara il tecnico del Napoli sostituisce Simeone inserendo in campo Osimhen e il nigeriano ripaga l’ingresso in campo con un gol, ancora di testa e ancora su assist del talento georgiano. I padroni di casa provano a rialzare la testa ma non basta: a chiudere la sfida ci pensano Gaetano all'88' e Politano con un rigore al 94'.