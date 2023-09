Diretta Salernitana-Inter ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

SALERNO - Dopo il ko interno col Sassuolo nell'infrasettimanale, Inzaghi riparte da Salerno per scacciare via la prima sconfitta stagionale e ritrovare il passo delle prime cinque giornate che aveva visto l'Inter seguire il cammino perfetto nella lunga corsa verso lo Scudetto. Dall'altra parte una Salernitana ancora a secco di vittorie in questo inizio di campionato e con la voglia di regalare all'Arechi una notte magica.

Inzaghi conterà ancora su Sommer, in cerca di riscatto dopo gli errori contro Berardi e compagni, mentre potrebbe concedere un turno di riposo in vista della seconda giornata di Champions contro il Benfica, a Lautaro Martinez nonostante i problemi del reparto offensivo dopo il ko di Arnautovic. A centrocampo spazio a Klaassen con Frattesi fermo ai box e indisponibile per la sfida ai granata. Granata che hanno voglia di rilanciare Boulaye Dia, il centravanti senegalese al centro di un autentico caso che, complice anche la indisponibilità di Candreva, potrebbe guidare l’assalto della Salernitana alla capolista. Da verificare l’atteggiamento del pubblico di casa che non ha gradito i “mal di pancia” dell’ultimo periodo e la sintonia con il compagno di reparto Cabral.

Salernitana-Inter: diretta tv e streaming

Salernitana-Inter, gara del turno infrasettimanale valida per la 6ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 20.45 allo stadio Arechi di Salerno e sarà visibile in diretta su DAZN, Sky Sport Calcio (202), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (251). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.