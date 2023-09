A Milano serata evento con Cannavaro, Toni e Materazzi

MILANO - Metti una sera con gli Eroi di Berlino 2006. Lunedì, al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano andrà in scena Prometeon Meet the Titans, incontro con Fabio Cannavaro , Marco Materazzi e Luca Toni accompagnati da Fabio Caressa e Beppe Bergomi che raccontarono per Sky la cavalcata dell’Italia fino a Berlino. Intervistati da Roberto Righi , Direttore Generale di Prometeon, gli ospiti regaleranno al pubblico presente i loro racconti di vita, passione, impegno e trasformazione e quella impresa straordinaria che fu la grande cavalcata verso la Coppa del Mondo del 2006.

La mission di Prometeon



Fedele alla sua mission, scritta già nel nome dell’azienda - ispirato al mito greco di Prometeo, il titano amico degli uomini e del progresso che rubò il fuoco agli dei per regalarlo al genere umano e ad Atena lo scrigno in cui erano riposte l’intelligenza e la memoria per donarle sempre al’lumanità, Prometeon riparte con il suo ciclo di incontri e ospita in questo quinto appuntamento altri tre titani del nostro tempo offrendo la possibilità eccezionale di ascoltare direttamente da loro come le loro storie individuali si siano trasformate in leggende, con sacrificio e passione.

Aneddoti, retroscena, emozioni e riflessioni che si svelano dietro grandi imprese.



L’evento è a ingresso libero, previa prenotazione che può essere fatta alla seguente e-mail: teatro@prometeon-events.com