Diretta Bologna-Empoli ore 12.30: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali

BOLOGNA - Ad aprire la domenica di Serie A sarà il lunch match in programma alle 12.30 allo stadio Renato Dall’Ara tra Bologna ed Empoli. I rossoblù di Thiago Motta sono reduci da tre 0-0 consecutivi, l’ultimo arrivato all’U-Power Stadium contro il Monza nel turno infrasettimanale. A eccezione del ko al debutto in casa contro il Milan (2-0), gli emiliani hanno poi raccolto cinque risultati utili consecutivi, pareggiando contro Juve, Verona, Napoli e Monza appunto, e battendo tra le mura amiche il Cagliari in rimonta (2-1). L’Empoli, che ha già cambiato guida tecnica richiamando Andreazzoli al posto di Paolo Zanetti, dopo un inizio disastroso con cinque sconfitte di fila, nel turno infrasettimanale ha superato la Salernitana grazie alla rete di Baldanzi, la prima in questo campionato per gli azzurri.