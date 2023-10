Orsolini scatenato, ciclone sull'Empoli: tripletta e il Bologna vola

BOLOGNA - Riccardo Orsolini, con una fantastica tripletta, trascina il Bologna alla seconda vittoria in campionato. Nella sfida che ha aperto il programma domenicale del settimo turno di Serie A, la formazione di Thiago Motta ha battuto 3-0 l'Empoli al Dall'Ara grazie ai tre gol dell'ex Atalanta e ora è a ridosso della zona Europa. I rossoblù, infatti, dopo la sconfitta al debutto contro il Milan, hanno conquistato sei risultati utili di fila, conquistando 10 punti e il momentaneo ottavo posto in classifica. L'Empoli, invece, dopo la prima gioia con la Salernitana, rimedia un altro ko (il sesto in sette partita) e rimane, in attesa della gara del Cagliari ultimo, in penultima posizione a quota 3.