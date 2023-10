Diretta Udinese-Genoa ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

L'Udinese e il Genoa si apprestano ad affrontarsi nel match valevole per la settima giornata di Serie A. La squadra di Sottil non ha ancora vinto la sua prima partita stagionale e al momento naviga nelle parti basse della classifica con soli 3 punti. Il tecnico dei bianconeri, nella consueta conferenza stampa della vigilia, ha analizzato la situazione della sua squadra soffermandosi anche sul futuro di Aké e il ruolo di Samardzic (autore di una splendida rete contro il Napoli). Dall'altro lato il Genoa arriva carico di fiducia dopo il grandissimo successo ottenuto in casa contro la Roma con il risultato di 4-1. Alla vigilia, Gilardino ha parlato dello stato di forma dei suoi ragazzi lodando quanto fatto fino a questo momento.