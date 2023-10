Diretta Roma-Frosinone ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ROMA - Inizio choc per la Roma di José Mourinho: i giallorossi sono sedicesimi in classifica e dopo appena sei giornate hanno già collezionato tre ko, l'ultimo arrivato nel turno infrasettimanale a Marassi contro il Genoa. Un pesante 5-1 che non lascia spazio a repliche e obbliga Lukaku e compagni a rialzare subito la testa nel match in programma alle 20.45 allo stadio Olimpico contro il Frosinone valido per la 7ª giornata del campionato di Serie A. Tra le mura amiche è arrivato il primo e fin qui unico successo dei capitolini, che oltre al netto 7-0 contro l'Empoli hanno poi pareggiato 2-2 al debutto contro la Salernitana e 1-1 contro il Torino. Ci sarà il ritorno del grande ex Eusebio Di Francesco, autore di un ottimo inizio di stagione con i ciociari. I giallazzurri hanno già messo in cascina nove punti e sono reduci da cinque risultati utili consecutivi. Archiviata la sconfitta all'esordio contro i campioni d'Italia in carica del Napoli (3-1), Soulé e compagni hanno battuto Atalanta (2-1) e Sassuolo (4-2) - i neroverdi dopo esser stati sotto 2-0 - e pareggiato contro Udinese (0-0), Salernitana e Fiorentina - questi ultimi per 1-1 -.