Diretta Torino-Verona ore 18:30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

TORINO - Sfida da metà classifica all'Olimpico- Grande Torino tra i granata e l'Hellas Verona nel posticipo pomeridiano della settima giornata di Serie A. Reduci dal ko in trasferta contro la Lazio, la squadra di Juric vuole tornare alla vittoria interna che manca da un mese per agganciare la Fiorentina al sesto posto. In conferenza stampa, il tecnico granata ha parlato del momento dei suoi: "In casa della Lazio abbiamo fatto una buona partita con chiara mancanza di energia quando era il momento di accelerare offensivamente. Abbiamo pagato le energie spese contro la Roma. Per questo abbiamo fatto di meno, in questi giorni: tra chi ha giocato due partite c'era chi doveva recuperare. Avere tante scelte può essere uno svantaggio o un vantaggio. Nel nostro caso non ho capito ancora cosa sia". Il Verona, invece, non ha più ottenute vittorie dopo le prime due giornate: l'Hellas è reduce dalla doppia sconfitta contro Milan e Atalanta.