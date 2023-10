Diretta Fiorentina-Cagliari ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

FIRENZE - A chiudere il programma della 7ª giornata del campionato di Serie A sarà il posticipo tra Fiorentina e Cagliari in programma alle ore 20.45 allo stadio Artemio Franchi. La Viola di Vincenzo Italiano è reduce dal pareggio per 1-1 nel turno infrasettimanale contro il Frosinone e giovedì tornerà in campo contro il Ferencvaros per il secondo turno della fase a gironi di Conference League. I sardi di Claudio Ranieri, fanalino di coda, stanno facendo fatica e hanno racimolato appena due punti in questo avvio di campionato.