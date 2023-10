Diretta Sassuolo-Monza ore 18:30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Reduce da due vittorie di lusso contro Juventus e Inter, il Sassuolo di Dionisi torna in campo al Mapei Stadium e ospita il Monza nella sfida valida per la settima giornata del campionato di Serie A. Gli emiliani in classifica sono noni insieme al Frosinone, caduto ieri all'Olimpico per mano della Roma, e cercano la quarta vittoria in campionato nelle ultime cinque giornate. Il Monza, fermo a quota 6 punti in sedicesima posizione, non vince dalla gara interna contro l'Empoli e viene da tre pareggi consecutivi, l'ultimo a reti inviolate in casa contro il Bologna.