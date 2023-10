Diretta Genoa-Milan ore 20:45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Il Genoa di Gilardino ospita il Milan di Pioli a Marassi alle 20:45 nella sfida valida per l'ottava giornata del campionato di Serie A. Reduce dal pari subito in rimonta in casa dell'Udinese, i rossoblù cercano la terza vittoria in campionato. Quattordicesimo a quota 8 punti, la squadra di Gilardino ha fin qui vinto solo le gare contro le romane, 1-0 alla Lazio all'Olimpico e 4-1 in casa contro la Roma. In conferenza stampa, il tecnico del Genoa ha dichiarato: "Bisogna limitare al massimo la percentuale di errore da parte nostra. Incontriamo una squadra forte sia nei singoli iniziali sia in chi subentrerà perché sono giocatori che hanno caratteristiche importanti, di gamba, di qualità tecnica e fisica. Quello che è riuscito a costruire Pioli in questi anni è qualcosa di straordinario per l’identità che è riuscito a dare a questa squadra. Da parte nostra servirà coraggio. Quello che ho chiesto ai ragazzi è di affrontare il Milan con grande partecipazione". Il Milan, dopo il pesante ko nel derby, ha incanalato ben tre vittorie di fila, agganciando l'Inter in testa alla classifica. Ancora a secco di gol e di vittorie in Champions, i rossoneri in campionato sono un rullo compressore e a Marassi cercano il quarto successo consecutivo.