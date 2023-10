Il Toro dura un tempo: Gatti e Milik, la Juve si prende il derby

TORINO - Il derby della verità, della doppia verità, come l’avevamo definito alla vigilia, consegna risposte parziali sul versante juventino, mentre su quello granata regala una mezza certezza. Anche se è più corretto parlare di mezzo derby : nei primi 45 minuti accade il nulla, il vuoto pneumatico dal punto di vista tecnico, tattico ed emotivo. Alla fine la Juventus incassa tre punti con uno sforzo minimo e deve ringraziare Milinkovic-Savic che di fatto risulta il vero assist-man dei bianconeri con due “papere" in uscita alta su angolo. Ridurre una partita a due interventi sbagliati di un portiere è sempre operazione ardita, allora rimoduliamo il concetto: il risultato è figlio delle due uscite completamente sbagliate. Sul piano del gioco si è visto poco su ambo i fronti, con un Torino che parte con qualche trama in più, però destinata a risultare pericolosa come l’ago di uno spillo. Perché se giochi con una punta sola, Zapata, non fai paura a nessuno .

La Mole piange

Il primo tempo regala due certezze: sotto la Mole si gioca male a pallone. Parlare poi di spettacolo sarebbe operazione da archiviare alla lettera B... di blasfemia. La Juventus, per paura di scoprirsi, risulta sotto il minimo sindacale a livello di propositività bissando i livelli anemici di Bergamo contro l’Atalanta, mentre il Toro prova a giocare con qualche fraseggio ma, appunto, con il solo Zapata in avanti non può fare paura (a proposito, perché tenere Sanabria in panchina e non giocare a due punte, visto cosa offre Seck?). Allegri prova a fare di necessità virtù e così con Chiesa e Vlahovic in tribuna opta per il solo Kean di punta e Miretti a girargli intorno (molto in teoria) nei panni di fantasista, mentre a metà campo c'è la conferma di Locatelli in regia con Rabiot al fianco.

Sul versante opposto ecco McKennie, riportato nel ruolo di mezzala regalando la fascia destra a Weah, con Kostic a sinistra. In difesa, promosso Gatti con la coppia brasiliana Danilo-Bremer. Dall’altra parte del campo, Juric deve rimodellare il Toro soprattutto in difesa per via del ko di Buongiorno e delle condizioni non ottimali di Sazonov e Zima. Così disegna un 3-4-2-1 in cui Zapata è l’ariete, Vlasic e Seck i due fantasisti, Ilic e Ricci i centrocampisti affiancati sulle fasce da Bellanova e Lazaro, mentre la retroguardia vede Tameze-Schuurs e Rodriguez. La cronaca della prima frazione è povera, anzi poverissima: solo il gol al 5’ di Kean con un destro violento da dentro l’area grazie a un'amnesia della difesa granata, però l’attaccante è in fuorigioco per cui la rete viene annullata. Quindi un paio di fiammelle con Lazaro e Kostic che non trovano lo specchio. E basta! Con i granata che vincono il possesso palla nella prima parte della frazione, dove nel finale i bianconeri recuperano, ma di azioni da gol manco l’ombra.