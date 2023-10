Diretta Monza-Salernitana ore 12.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MONZA - Imbattuto in casa da inizio campionato e in striscia positiva da quattro giornate, il Monza vuole cogliere con la Salernitana , nel lunch match dell'ottava giornata di campionato, l’occasione di dare continuità a un periodo intenso ma assolutamente costruttivo. I brianzoli infatti arrivano dal gran colpo di Reggio Emilia contro il Sassuolo con l'allenatore che punta sul fattore casa per aver la meglio su una Salernitana promnta al riscatto dopo il poker firmato da Lautaro Martinez nell'ultima giornata: "La classifica della Salernitana è bugiarda. Ho conosciuto Paulo Sousa a Coverciano, lo stimo. Secondo me sono una squadra che gioca bene, votata al possesso, con principi di gioco chiari. E poi ci metteranno sicuramente grande carattere" ha commentato Palladino alla vigilia. La settimana di lavoro a Salerno ha dato buoni segnali anche a Sousa , Salernitana fin qui mai vittoriosa nelle prime sette gare finora giocate e cerca la svolta a Monza dove sarà scortata da oltre 2500 tifosi

Dove vedere Monza-Salernitana streaming e diretta tv

Monza-Salernitana, gara valida per l'8ª giornata di campionato e in programma alle ore 12:30 allo U-Power Stadium di Monza, sarà visibile in diretta streaming su DAZN, Sky Sport Calcio (canale 202) e Now.

Le probabili formazioni di Monza-Salernitana

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Mota Carvalho; Colombo. Allenatore: Monza.

A disposizione: Lamanna, Gori, Sorrentino, Donati, A. Carboni, F. Carboni, Pedro Pereira, Birindelli, Machin, Akpa Akpro, Bondo, Gomez, V. Carboni, Vignato, Maric. Indisponibili: Caprari, Bettella, Izzo, Cittadini. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

SALERNITANA (3-4-1-2): Ochoa; Daniloiuc, Gyomber, Pirola; Kastanos, Bohinen, Legowsky, Mazzocchi; Candreva; Dia, Cabral. Allenatore: Paulo Sosa.

A disposizione: Costil, Fazio, Lovato, Sambia, Bradaric, Mazzocchi, Coulibaly, Martegani, Maggiore, Tchaouna, Stewart, Botheim. Indisponibili: Ikwuemesi. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Massimi (Termoli).

Assistenti: De Meo e Laudato.

IV uomo: Cosso.

Var: Abbasttista

Avar: Meraviglia.

