Diretta Lazio-Atalanta ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ROMA - La Champions League ha solo anestetizzato la crisi della Lazio? Perché, se come sostiene Sarri, quella europea è sempre una parentesi isolata per blasone e motivazioni, la gara di oggi all'Olimpico contro l'Atalanta allora è già da considerarsi una sfida da dentro o fuori per i biancocelesti attualmente al 16° posto a quota 7 punti con solo 7 gol realizzati. Lazio che ha bisogno di un successo per accorciare verso le dirette rivali per un posto Champions, tra queste c'è la Dea di Gasperini (6° posto a 13 punti): uno dei temi del match sarà la tenuta difensiva dei bergamaschi: in 5 partite su 7 di serie A la squadra orobica ha chiuso senza subire gol, ripetersi anche all’Olimpico significherebbe andare alla sosta con un altro risultato positivo (sarebbe il 6° di fila, ottavo stagionale, tra campionato ed Europa League)