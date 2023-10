Diretta Frosinone-Verona ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

FROSINONE - Alle ore 15, allo stadio Benito Stirpe, Frosinone e Verona si affrontano nel match valido per l’ottava giornata del campionato di Serie A. La formazione di Eusebio Di Francesco sta facendo molto bene: dopo aver inanellato una striscia di cinque risultati utili consecutivi, però, nell’ultimo turno é arrivato il ko in casa della Roma (2-0). Anche gli scaligeri di Marco Baroni avevano iniziato alla grande con i successi contro Empoli (1-0) e giallorossi (2-1), poi il crollo e soli due punti conquistati in cinque gare.