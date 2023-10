Diretta Napoli-Fiorentina ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

NAPOLI - L'ottava giornata di campionato si chiude a Napoli con i campioni d'Italia in carica che ospitano la Fiorentina. I ragazzi di Rudi Garcia, malgrado la sconfitta casalinga in Champions contro il Real Madrid, sono tornati sui giusti binari in campionato dopo i successi contro Lecce ed Udinese con l'occasione stasera di ricucire il distacco dalle prime. Un Napoli che però deve stare attento ai Viola in striscia positiva da 6 gare consecutive tra campionato e Conference League e a pari punti (14) proprio con i partenopei: l’occasione per andare alla sosta a quota 17 (cosa avvenuta nella storia della società toscana, nell’era dei 3 punti, soltanto due volte) è assai ghiotta e trasmette adrenalina nei ragazzi di Italiano malgrado il poco tempo per preparare la sfida.