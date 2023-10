Colpani, Vignato e Pessina: Monza show, tris alla Salernitana

Monza show all'U-Power Stadium: seconda vittoria consecutiva per la squadra di Palladino , dopo quella in casa del Sassuolo. Il tris alla Salernitana di Paulo Sousa , ancora a secco di vittorie e reduce già da due sconfitte consecutive contro Inter ed Empoli, dà un altro colpo alla panchina traballante dell'allenatore dei campani.

Monza-Salernitana 3-0, la cronaca

Primo tempo completamente dominato dal Monza che passa subito in vantaggio, dopo 9 minuti di gioco, grazie al solito Colpani, al quarto gol personale in campionato. Passano altri nove minuti e arriva il raddoppio con Samuele Vignato, abile a seguire l'azione di contropiede per poi piazzare il pallone sotto le gambe di Ochoa. Ma con Colombo e ancora con Vignato, il Monza sfiora più e più volte la rete del tris che arriva nel secondo tempo su rigore, a dieci dalla fine, firmato da Matteo Pessina. Da segnalare anche l'esordio del Papu Gomez, subentrato al 64° al posto di Colpani. In classifica, la squadra brianzola sale a quota 12 punti al settimo posto scavalcando di fatto Lecce, Bologna e Sassuolo. Male la Salernitana che resta penultima a quota 3 punti alla ricerca ancora della prima gioia stagionale.