Gol e magie Soulé: Frosinone vola! L'Atalanta cade, tris Sarri con Vecino

L’ottava giornata di Serie A continua a regalare gol e spettacolo. La Lazio ha ospitato l’Atalanta in casa imponendosi con il risultato finale di 3-2. Inizio travolgente della squadra di Sarri, che si porta avanti di due gol con l’autorete di De Ketelaere e con il primo gol con la maglia biancoceleste di Castellanos, sfiorando anche il tris in diverse occasioni. Al 33’ arriva però la rete di Ederson che accorcia le distanze, con l’Atalanta che rialza la testa e si mostra più propositiva. Nella seconda frazione la Dea continua a spingere e ottiene il pareggio con il colpo di testa di Kolasinac. Le due squadre continuano ad affrontarsi a viso aperto e ad avere la meglio alla fine è la formazione di casa, che trova il gol del definitivo 3-2 con il subentrato Vecino. Nel finale Maurizio Sarri viene espulso per proteste.

Frosinone-Verona 2-1

Il Frosinone torna alla vittoria dopo il ko contro la Roma e i pareggi con Salernitana e Fiorentina. La squadra di Di Francesco si è infatti imposta in casa contro il Verona con il risultato di 2-1, portandosi così al sorprendente ottavo posto in classifica con 12 punti. Prosegue invece il periodo no della formazione di Baroni, che dopo i primi due successi consecutivi deve ancora tornare alla vittoria. Continua ad illuminare il Benito Stirpe Matias Soulé: l’ex Juventus ha colpito due pali, propiziato il primo gol con un filtrante decisivo per Cheddira prima della respinta di Reinier e ha chiuso in bellezza con il colpo di testa che ha portato il punteggio sul 2-0. Inutile il gol di Djuric al 94’ per il Verona.