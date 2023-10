La Roma vola con Lukaku, poker al Cagliari. Ansia Mourinho per Dybala

CAGLIARI - Nell'ottavo turno di Serie A la Roma continua la sua scalata in classifica passando con un netto 4-0 sul campo del Cagliari. Pomeriggio dolce e amaro per Mourinho che festeggia per il risultato, con doppietta di Lukaku, ma perde Dybala per un infortunio al ginocchio. Resta critica la situazione in casa rossoblù per Ranieri, ultimo in classifica con due punti e ancora a secco di vittorie in questa nuova Serie A dopo otto giornate.

Dopo la prima fase di studio si accende la formazione di Mourinho che al 20' rifila un uno-due micidiale alla difesa sarda. Prima l'imbucata di Spinazzola per Aouar, con la linea della retroguardia di Ranieri che sale malissimo lasciando l'ex Lione in posizione regolare; poi l'affondo di Karsdorp che serve alla perfezione Lukaku e per il belga è facilissimo ribadire in rete con la porta completmente libera. La reazione dei padroni di casa è affidata a Nandez, ma è priva di forza e i giallorossi possono amministrare. La nota negativa della prima frazione capitolina è l'infortunio d Dybala costretto ad abbandonare il campo per un problema al ginocchio dopo uno scontro con Prati.

Belotti e doppietta Lukaku: poker Roma

A scacciare via i brutti pensieri in casa Roma è proprio Belotti che al 51' si invola verso la porta, sterza su Zappa e batte Scuffet per il 3-0: dopo la revisione del Var la rete viene confermata per la gioia di Mourinho. Al 59' i giallorossi calano addirittura il poker con l'assist illuminante di Paredes per Lukaku che aggancia e batte Scuffet per la doppietta personale e il 4-0. Il Cagliari non si arrende e prova a lanciare un segnale al 71' con un gran gol di Prati, il primo in A, che si infila sotto l'incrocio dei pali difeso da Rui Patricio: interviene però il var che annulla per posizione di furoigioco ad inizio azione di Azzi. L'occasione per il gol della bandiera in casa Cagliari arriva all'86' con Sozza che viene riciamato al monitor per un tocco di mano di Cristante in area di rigore: dal dischetto Nandez calcia centrale e batte Rui Patricio per la rete che confeziona il risultato e chiude il match. Termina 1-4: la Roma sale a quota 11, il Cagliari resta a 2.

