Pagelle Napoli-Fiorentina: Meret, che serataccia! Arthur sale in cattedra

Meret 5 Il tiro di Brekalo finisce in mezzo alle gambe, poi ne prende altri due. Serataccia.

Di Lorenzo 5.5 Spreca una buona chance in apertura, il gol di Brekalo nasce dalle sue parti. Dolorante a una caviglia.

Ostigard 5.5 Inizia attento e pronto sui palloni lunghi poi allenta al presa.

Natan 6 Nel suo reparto è quello che riesce a mantenere la lucidità davanti agli affondi viola.

Olivera 5.5 Ancora preferito a Mario Rui, viene frenato da Ikoné e si fa sorprendere nell'azione del raddoppio viola.

Anguissa 6 L’aggressività della Fiorentina limita le sue incursioni, esce dopo mezz’ora per un problema muscolare. Raspadori (31’ pt) 5.5 Inizia sulla trequarti poi va a destra nel tridente. Volenteroso ma fumoso.

Lobotka 6 Decima da titolare, impegna Terracciano, sempre presente ma un po' frenato dalla pressione di Arthur. Gaetano (31' st) ng .

Zielinski 5.5 Con l’uscita di Anguissa si sposta davanti alla difesa, non riesce però ad arginare come dovrebbe. Lindstrom (31' st) ng .

Politano 6 Gli manca lo spunto ma quando si accentra mette in difficoltà la difesa avversaria. Cajuste (14' st) 5 Dentro per dare fisicità, finisce per fare confusione.

Osimhen 6.5 Un gol annullato, poi pareggia su rigore da lui stesso conquistato. Sesta rete stagionale, comunque il suo lo fa. Simeone (31’ st) ng .

Kvaratskhelia 5.5 Qualche accelerata e giocate delle sue però si rivela troppo discontinuo.

All. Garcia 5 Conferma gli stessi della sfida col Real per cercare di blindare il 3° posto, finisce per subire il terzo ko. Il suo Napoli evapora sul più bello. Gestione da rivedere.