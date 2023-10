Calendario Juve, Serie A e Coppa Italia: cosa cambia dopo lo slittamento Supercoppa

ROMA - La Supercoppa Italiana che avrebbe dovuto svolgersi in Arabia Saudita (Riad) dal 4 all'8 gennaio 2024 con il nuovo format stile "Final Four" con Napoli , Inter , Lazio e Fiorentina , slitta a fine gennaio con cambio sede: si giocherà il 21, 22 e 25 (finale) di gennaio a Jeddah . Di conseguenza sono state ufficialmente applicate delle modifiche al calendario sia del campionato che dalla Coppa Italia.

Serie A, le nuove date

Le giornate interessate sono la 19ª e la 21ª che cambiano così:

- La 19ª giornata si disputa domenica 7 gennaio 2024 secondo la programmazione standard dove la Juventus affronterà in trasferta la Salernitana alle 20:45.

- La 21ª giornata si disputa domenica 21 gennaio 2024 con due anticipi a mercoledì 17 gennaio 2024, rispettivamente alle ore 18.30 e 20.45, due anticipi a giovedì 18 gennaio 2024, rispettivamente alle ore 18.30 e 20.45, ed il resto delle gare secondo la programmazione che sarà resa nota all'esito della definizione dei prossimi anticipi e posticipi. I 3 anticipi riguardano le riguarderanno le quattro squadre partecipanti alla Supercoppa.

Anche in questa giornata non cambia il calendario Juventus in quanto non impegnata con nessuna delle quattro partecipanti alla Supercoppa: i bianconeri affronteranno tra le mura dell'Allianz Stadium il Lecce (orario ancora da definire).

Coppa Italia, le nuove date

Per quanto riguarda la Coppa Italia, con ancora da definire coi sedicesimi in programma il 31 ottobre, 1 e 2 novembre in gara unica, le modifiche riguardano ottavi di finale e quarti. Ecco il calendario della fase finale della competizione aggiornato:

- Ottavi di finale: mercoledì 06/12 e mercoledì 20/12 (confermati), mercoledì 03/01/2024 (non più 10/01/2024 e 17/01/2024)

- Quarti di finale: mercoledì 10/01/2024 (anziché 31/01/2024)

- Semifinale (andata): mercoledì 3 aprile 2024

- Semifinale (ritorno): mercoledì 24 aprile 2024

- Finale: mercoledì 15 maggio 2024